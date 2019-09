Kommt die neue Platte noch im Dezember diesen Jahres? Rihannas (31) Fans warten sehnsüchtig auf neue Songs. Nach dem Album-Release von "Anti" in 2016 war es in musikalischer Hinsicht ruhig um die Sängerin geworden. Vor wenigen Monaten ließ die "Rude Boy"-Interpretin dann die News-Bombe platzen – sie arbeitet an einem Reggae-Album. Nun gibt es erste Hinweise darauf, wann die neue Platte in die Läden kommt!

Oliver Nusse, der Chef des Universal Music Quarters in Frankreich, soll während einer Veranstaltung in der vergangenen Woche preisgegeben haben, ab wann man mit Nachschub von der Sängerin rechnen darf. "Das neue Album von Rihanna wird im Dezember veröffentlicht!", gab unter anderem der französische Journalist Steven Bellery die Info via Twitter weiter. Die Künstlerin selbst hält sich dazu jedoch weiterhin bedeckt. Sie soll sich aber eine große Überraschung für ihre Fans ausgedacht haben.

Die Modedesignerin arbeite nicht bloß an einem, sondern gleich an zwei Alben. Laut einem Insider der britischen Zeitung Metro wolle sie aufgrund ihres mäßigen Erfolgs mit der vorangegangenen Platte nun gleich doppelt zuschlagen. "Ein Album wird voller chartfreundlicher Songs und das andere soll eher düstere, experimentelle Tracks beinhalten", so die Quelle.

