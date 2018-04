Sie will alles besser machen! In letzter Zeit ist es ziemlich ruhig um Rihanna (30) geworden – zumindest aus musikalischer Sicht. 2005 hatte sie mit der Single "Pon de Replay" ihren großen Durchbruch gefeiert, seitdem hat die Sängerin acht erfolgreiche Alben auf den Markt gebracht. "Anti" wurde 2016 veröffentlicht, doch die Liedersammlung blieb unter den Erwartungen der 30-Jährigen zurück. Deshalb soll Rihanna ein Mega-Comeback planen und an gleich zwei Platten arbeiten!

Laut der britischen Zeitung Metro bastle die Barbadierin aktuell am neunten und zehnten Werk im Studio. Diese doch recht hohe Dosis hat ihren Grund, wie ein Insider verrät: "Rihanna war nicht zufrieden, wie sich ihr letztes Album geschlagen hat. Obwohl sie es geliebt hat, weiß sie, dass sie ein neues Projekt voller Hits braucht, um zwei aufeinanderfolgende Flops zu vermeiden."

Rihanna nutze die Möglichkeit außerdem, um sich und verschiedene Styles auszuprobieren: "Ein Album wird voller chartfreundlicher Songs und das andere soll eher düstere, experimentelle Tracks beinhalten." Die Musikerin sei entschlossen, endlich wieder einen Volltreffer in den Hitlisten zu landen.

Getty Images / Kevin Winter Rihanna, Sängerin

Getty Images / Angela Weiss Rihanna in New York City, September 2017

Nick Zonna / Splash News Rihanna beim Launch ihrer "Fenty Beauty by Rihanna"-Kollektion

