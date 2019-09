Fetter Love Island-Support für Dijana Cvijetic! Heute Abend startet die dritte Staffel der beliebten Dating-Show auf RTL II. Mit Dijana zieht auch ein prominentes Gesicht in die Villa der Liebenden ein: Eifrige Promiflash-Leser dürften die Schweizerin als die beste Freundin von Daniele Negroni (24) oder auch als Miss Universe Schweiz kennen. Jetzt bekommt die Influencerin auch noch von ehemaligen Insel-Sternchen Unterstützung: Stephanie Schmitz (25) und Jessica Fiorini stehen voll hinter der 25-Jährigen!

Die Blondine aus der vergangenen Staffel teilte auf Instagram einen Schnappschuss der Beautys, der drei Generationen "Love Island" auf einem Foto vereint. Stolz zeigen die Mädels mit ihren Fingern, an welcher Season der Kuppelsendung sie teilgenommen haben, oder in Dijanas Fall teilnehmen werden. Stolz schreibt Jessi dazu: "Eins, zwei, drei!" Die diesjährige Kandidatin kann sich also dem Support ihrer Vorgängerinnen sicher sein.

Stephies Partner Julian Evangelos (27) ist sich sogar schon sicher, dass Dijana am Ende den Titel erreichen wird: "Dieses Jahr wird der Sieg geholt", gab er sich optimistisch. Wie gefällt euch das Triple-Foto der "Love Island"-Beautys? Stimmt ab!

RTL II – Magdalena Possert Dijana Cvijetic, "Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni und Dijana Cvijetic

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de