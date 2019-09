Love Island steht in den Startlöchern – und endlich sind die ersten Gesichter veröffentlicht! Bereits am 9. September geht die beliebte Dating-Show mit Jana Ina Zarrella (42) wieder auf Sendung. Flirtlustige Kandidaten begeben sich auf das Abenteuer ihres Lebens, um vielleicht die große Liebe zu finden. Nun hat der Sender die ersten Teilnehmerinnen verkündet: Diese sieben Single-Damen wagen das TV-Experiment auf der Liebesinsel Mallorca!

Asena (22)

Die hübsche Kölnerin Asena hat richtig Bock auf Flirts vor laufenden Kameras! Auch mit ihren 22 Jahren ist sie stolze Besitzerin eines enormen Selbstbewusstseins. Die selbstständige Wimpernstylistin weiß vor allem eines: Mit ihrem Aussehen kann sie punkten. "Ich kann tragen, was ich will, es sieht immer edel aus", betont sie gegenüber RTL II.

Denise (32)

Asena ist nicht die einzige Rheinländerin in der Turtel-Runde – auch Kandidatin Denise kommt aus dem schönen Köln! Die humorvolle 32-Jährige weiß genau, was ihr bei der Herausforderung "Liebessuche auf einer Insel voller Singles" helfen wird: "Ich weiß, wie man Party macht und Spaß hat."

Dijana (25)

Diese Dame dürften so manche Promiflash-Leser schon kennen: Influencerin Dijana sucht nun auch im Fernsehen den Partner fürs Leben! Als beste Freundin von DSDS-Star Daniele Negroni (24) oder Ex-Miss Universe Schweiz dürfte sie vielleicht sogar dem einen oder anderen Islander ein Begriff sein. Warum sie den Singles den Kopf verdreht? "Das beste an mir ist mein Charakter", weiß das Model.

Lisa (22)

Kellnerin Lisa will ihr Flirt-Potenzial in der Show auf die Probe stellen. Äußerlich kann die Elsterbergerin schon mal punkten. Ihrer Vorzüge ist sich die 22-Jährige jedenfalls bewusst: "Am besten an mir gefallen mir meine Lippen, die zu 100 Prozent echt sind."

Melissa (23)

Auch Herrenbergerin Melissa ist selbstbewusst! Außerdem weiß die Mitarbeiterin im Kundenservice genau, was sie von einem Mann möchte: "Ich brauche jemanden, der mir ab und zu sagt, wo es langgeht." Ob die 23-Jährige so ein Exemplar auf der Insel findet?

Ricarda (27)

Der Suche nach ihrem Traumprinzen will Ricarda beim Experiment "Love Island" eine neue Chance geben. Die Studentin des Marketing und Sales Managements ist sich schon jetzt sicher, womit sie die heißen männlichen Islander von sich überzeugen kann – nämlich allein mit ihrem Blick: "Wer mir einmal in die Augen schaut, ist verloren."

Samira (22)

Lockenschopf Samira ist die siebte Glückliche, die dieses Jahr auf "Love Island" den Spaß ihres Lebens haben darf! Und auf den freut sie sich schon jetzt. Wie man die Zugbegleiterin für sich gewinnen kann? "Ich stehe auf Männer, die wissen, wo es langeht."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II – Magdalena Possert Asena Neuhoff, "Love Island"-Kandidatin 2019

Magdalena Possert Denise, "Love Island"-Kandidatin 2019

RTL II – Magdalena Possert Dijana Cvijetic, "Love Island"-Kandidatin 2019

RTL II – Magdalena Possert Lisa, "Love Island"-Kandidatin 2019

RTL II – Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

RTL II – Magdalena Possert Ricarda, "Love Island"-Kandidatin 2019

RTL II – Magdalena Possert Samira, "Love Island"-Kandidatin 2019

