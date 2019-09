Schwebt Liam Payne (26) etwa tatsächlich wieder auf Wolke sieben? Der ehemalige One Direction-Sänger hatte sich erst im Sommer 2018 von Cheryl Cole (36), der Mutter seines Sohns Bear (2), nach zwei Jahren Beziehung getrennt. Seither waren ihm diverse Affären nachgesagt worden. Doch jetzt scheint sich etwas Ernsteres anzubahnen. Im Netz deutet Liam jetzt selbst an, dass er neuerdings Millionärstochter Maya Henry (19) datet!

Über den Hottie und die 19-Jährige halten sich schon länger Flirtgerüchte. Die heizt Liam jetzt noch einmal ordentlich an. Auf Instagram teilte Maya einen sexy Schnappschuss von sich. In einem hautengen Kleid – das kaum etwas der Fantasie überlässt – rekelt sie sich an einem Tisch. Ihr Vielleicht-Freund bezeichnet sie darunter als "makellos" und fügt ein Herz-Emoji an. Dieser Mini-Kommentar reicht schon, um die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln zu bringen.

In den vergangenen Tagen wurden Liam und Maya mehrfach zusammen gesehen. Bei einer Date-Night in London hielten die beiden sogar ganz offen Händchen. Glaubt ihr, dass Liam und Maya ein Paar sind? Stimmt ab!

Getty Images Liam Payne, US-Star

Getty Images Maya Henry bei einem Screening von "Once Upon A Time In Hollywood"

MEGA Liam Payne bei einem Event von Hugo Boss in Miami, Juli 2019

