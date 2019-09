So hat sich Jennifer Lopez (50) ihre Filmpremiere ganz sicher nicht vorgestellt. Eigentlich sollte der Auftritt beim Toronto Filmfestival ein ungetrübter Triumph werden. Der Popstar scheint mit "Hustlers" einen Volltreffer gelandet zu haben. Die Krimikomödie über eine Gruppe von Stripperinnen, die korrupte Börsenhaie ausraubt, gilt schon vor dem Kinostart als echter Hit. Vor allem J.Lo wird von Kritikern mit Lob überschüttet. Militante Tierschützer aber brüllten sie bei der Premiere zusammen. Der Grund: Jennifer trägt im Film Pelz.

TMZ veröffentlichte ein Video von den Ereignissen am Rande des roten Teppichs. Zu sehen ist eine kleine Gruppe von Demonstranten. Sie halten Plakate in die Luft und beschimpfen die Musikerin lautstark. "Schande über Jennifer Lopez, weil sie Pelz trägt", ruft einer der Männer, während die Sängerin nur wenige Meter vor ihm stehend in die Kameras lächelt.

Die Hauptdarstellerin ist im "Hustlers"-Trailer in einem Pelzmantel zu sehen. Ob es echter Pelz oder Fake Fur war, ist nicht klar. Der Film, der auf wahren Begebenheiten basiert, spielt vor über zehn Jahren. Die ehemalige "Jenny from the Block" hat sich früher ebenfalls gern mal in Pelzmänteln gezeigt.

Getty Images Jennifer Lopez bei der Premiere von "Hustlers"

MediaPunch/ActionPress Jennifer Lopez an ihrem 50. Geburtstag im Juli 2019

MEGA Jennifer Lopez am Set zum Film "Hustlers"

