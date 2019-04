So ein Filmdreh kann auch für einen absoluten Profi wie Jennifer Lopez (49) ganz schön anstrengend sein! Die Beauty steht aktuell für ihren Film "Hustlers" vor der Kamera. Der Streifen verlangt der Musik-Ikone aber nicht nur schauspielerisches Talent ab – J.Lo verkörpert die Anführerin einer Stripperinnen-Truppe und muss daher zahlreiche Tanzszenen in sexy Outfits performen. Doch hinter den Kulissen setzt Jennifer nicht auf knappe Röcke und High Heels – sie mag es bequem!

Auf den neuesten Bildern vom Set in New York zeigt sich die Kurven-Schönheit nämlich im Casual-Look: Die Partnerin von Alex Rodriguez (43) trägt in ihrer Pause einen weiten, grauen Bademantel, den sie mit flauschigen Ugg Boots kombiniert hat. Eine lässige Sonnenbrille vervollständigt ihr Outfit. So ganz auf Glamour möchte J.Lo offenbar aber nicht verzichten – sie trinkt ihr Kaltgetränk aus einem mit Glitzersteinen besetzten Cup!

Vor wenigen Tagen gab sie auch endlich den US-Start des heiß ersehnten Streifens bekannt. Auf Instagram schrieb die Sängerin, die sich für "Hustlers" auch Cardi B (26) und Lili Reinhart (22) vor die Kamera geholt hat: "13. September. 'Hustlers' kommt in ein Kino in deiner Nähe."

MEGA Jennifer Lopez am Set zum Film "Hustlers"

Anzeige

MEGA Jennifer Lopez am Set zum Film "Hustlers"

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez im April 2019 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de