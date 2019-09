Neuer Beef im Anmarsch? Fast ein halbes Jahr ist es nun her, dass Shirin David (24) und Shindy (31) sich öffentlich wegen der Single "Affalterbach" gestritten haben. Nachdem der Rapper den Track offenbar ohne die Zustimmung des YouTube-Stars veröffentlicht hatte, wurde dieser wieder gelöscht und später mit einer anderen Sängerin herausgebracht. Danach wurde es ruhig – doch nun postete Shirin ein Foto, dessen Bildunterschrift die Fans aufmerken lässt: Möchte sie mit diesen Zeilen Shindy provozieren?

Erst kürzlich erschien ein Interview der Influencerin bei vogue.de und teilte vor wenigen Tagen auf Instagram ein Foto aus ihrem Shooting für die Modezeitschrift. Dazu schrieb die 24-Jährige die Worte: "MCs wollen in die Juice, ich bin in der Vogue." Etwas Ähnliches rappte Shindy im Jahr 2014, jedoch mit einem kleinen Unterschied: In seinem Song hieß es damals "Ich will in die Vogue". Fans spekulieren darum nun, ob Shirin damit dem 31-Jährigen verbal eins auswischen will.

Ob die Rapperin die Zeilen ihres Kollegen wirklich aus Provokation nutzte und wie die beiden Musiker mittlerweile zueinanderstehen, ist nicht klar. Einige Nutzer sind der Meinung, Shirin habe den Songtext ohne Hintergedanken einfach nur abwandeln wollen. Schließlich hat es auch Shindy im Jahr 2016 bereits in das Modemagazin geschafft: Im Sonderheft "Unikat" – einer Beilage, an der auch die "Vogue"-Redaktion beteiligt gewesen war – füllte der Rapper damals sieben Seiten.

Roni Anh für VOGUE Deutschland Shirin David in der Vogue

Facebook / ichbinshindy Rapper Shindy

Instagram / shirindavid Shirin David, Netz-Star

