Shirin David (24) bleibt ihren Prinzipien treu! Vor fünf Jahren veröffentlichte die gebürtige Hamburgerin ihr erstes YouTube-Video. Mittlerweile ist sie nicht nur für ihre Beauty-Tutorials bekannt, sondern hat sich längst einen Namen im Musikbusiness gemacht – mit "Gib ihm" gelang ihr Anfang des Jahres sogar ein Nummer-eins-Hit. Anders als für viele ihrer Influencer-Kollegen kommt für Shirin eines jedoch nicht infrage: nicht authentische Werbung in den sozialen Netzwerken!

Die 24-Jährige wurde für die Website der deutschen Vogue abgelichtet – im Interview mit dem Modemagazin erklärt sie: "Ich verzichte auf viele Sachen, auf viele Möglichkeiten, auf viele Angebote, auf viel Geld. Ich wollte mich nie verbrennen mit irgendwelchen Sponsor-Deals. Ich würde niemals Leuten erzählen, dass man von irgendeinem Tee einen flachen Bauch bekommt." Bei allem, was die Sängerin mit ihrer Community teilt, höre sie auf ihr Bauchgefühl – ansonsten würde sie es hinterher bereuen.

Die Chartstürmerin sieht Werbung und Kooperationen aber nicht per se negativ. "Letztens habe ich eine Anfrage von einer Marke bekommen, die sonst immer nur das klassisch deutsche, blonde, sehr schlanke deutsche Mädchen zeigte." Damit habe man ihr suggeriert, dass jeder in Deutschland so leben und sein könne, wie er wolle, freut sich Shirin.

Instagram / shirindavid YouTuberin Shirin David

Anzeige

Roni Anh für VOGUE Deutschland Shirin David in der Vogue

Anzeige

ActionPress Shirin David beim Place to B Award 2018

Anzeige

Gefällt euch Shirins Content in den sozialen Medien? Auf jeden Fall! Nicht mein Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de