Was für ein Auftakt! Am gestrigen Montag flimmerte die erste Folge der neuen Love Island-Staffel über die Fernsehbildschirme. Es wurde abgecheckt, geflirtet und sogar schon ein wenig geweint – und das, obwohl es gerade erst losgegangen ist. Fünf Paare stehen im Kampf um den Sieg in den Startlöchern. Wer hat wohl die besten Chancen? Die Promiflash-Leser haben – zumindest vorerst – einen klaren Favoriten.

Bei Mischa und Ricarda schien die Chemie auf Anhieb zu stimmen! Und das haben auch die Zuschauer gemerkt. In einer aktuellen Promiflash-Umfrage gaben 45,1 Prozent von 954 Teilnehmern (Stand: 16.45 Uhr, 10. September 2019) an, dass ihnen dieses Couple am besten gefällt. Yasin und Lisa prophezeien sie hingegen eine weniger rosige Zukunft. Mit 9,6 Prozent der Stimmen landeten sie auf dem letzten Platz. Kein Wunder, immerhin turtelte das Malemodel schon kurz nach der Zeremonie mit Zugbegleiterin Samira.

Etwas überraschend dürfte der zweite Rang im Pärchen-Contest sein. Den belegen nämlich Melissa und Erik. Dabei scheint die 23-Jährige so gar nicht happy mit dem Astrophysiker zu sein. Sie betonte, eigentlich eher auf südländische Typen zu stehen. Demnach dürfte der blonde Surferboy so gar nicht in ihrem Beuteschema entsprechen.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II – Magdalena Possert Collage: Mischa und Ricarda, "Love Island"-Couple

RTL II – Magdalena Possert Collage: Yasin und Lisa, Couple bei "Love Island" 2019

Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe, RTL II Erik und Melissa, "Love Island"-Couple

