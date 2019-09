Was für eine wundervolle Versöhnung bei Love Island! Heute Abend mussten die beiden Granaten Dijana Cvijetic und Asena Neuhoff den restlichen Mädels zwei Jungs ausspannen. Weil sich die Schweizerin für ihre Entscheidung auch mit Yasin unterhalten hatte, reagierte Lockenschopf Samira ziemlich eifersüchtig: Auch sie hat ein Auge auf den dunkelhaarigen Lehrer geworfen. Nachdem sich Dijana dann doch für Dennis Glanz entschied, konnte sich Samira endlich mit Yasin aussprechen – und es kam zu den ersten Küssen auf den Mund!

"Ich bin abgefucked. Es geht einfach nur um sie. Dieses Hinterhältige geht gar nicht. Die ist einfach falsch. Ich meinte nicht dich, sondern sie", erklärte Samira nach der Paarzeremonie ihrem Yasin unter vier Augen. Der konnte gar nicht verstehen, warum die 22-Jährige nur wegen eines Gespräches so sauer geworden war: "Wieso kommst du nicht zu mir und fragst nach? Was denkst du, was habe ich gesagt? Ich bin momentan glücklich und möchte keine andere kennenlernen in den nächsten Wochen. Ich wusste nicht, dass dich das ankotzt", versuchte er die temperamentvolle Hamburgerin zu beruhigen.

Und tatsächlich – Samira entschuldigte sich für ihre Aktion als beleidigte Leberwurst und wurde dafür prompt mit nicht nur einem oder zwei, sondern gleich drei Küssen belohnt! Auch wenn die beiden aktuell noch kein Couple sind, für die nächste Zeremonie scheint festzustehen, dass aus diesen beiden ein Pärchen wird!

Nächste Folge von „Love Island“ morgen Abend um 22:15 Uhr bei RTL II

RTL II / Magdalena Possert Samira, "Love Island"-Kandidatin 2019

RTL II – Magdalena Possert Yasin, "Love Island"-Kandidat 2019

RTL II / Magdalena Possert. Samira, "Love Island"-Kandidatin 2019

