Camila Cabello (22) sorgt wieder für heiße Spekulationen! Erst kürzlich veröffentlichte die Sängerin das Musikvideo zu ihrem neuen Track "Shameless". Der Clip und das Liebeslied selbst bringen ihre Fans ins Grübeln: Handelt der Text von ihrem Freund Shawn Mendes (21)? Das Paar zeigte sich trotz verliebter Auftritte in der Öffentlichkeit in Interviews und auf Fan-Nachfragen bislang immer ziemlich zurückhaltend. Nun sind sich ihre Supporter einig, dass Camila in dem neuen Hit ganz offen über ihren Kollegen singt!

In dem Titel singt sie mehrfach die Zeilen: "Für dich schreie ich mir meine Lunge aus dem Leib. Keine Angst, mich dem zu stellen. Ich brauche dich mehr, als ich möchte." Auch das Musikvideo dieser Liebesbekundung gibt möglicherweise einen Einblick in Camilas Gefühlswelt: In einer Szene des Clips könnte ganz kurz Shawn zu sehen sein! Unter dem YouTube-Video von Camila ist ein Fan davon zumindest fest überzeugt – der Kanadier könnte in dem Video ein Gast auf einer Party sein, den die Sängerin mit leidenschaftlichem Blick beobachtet. Allerdings ist der Unbekannte nur von hinten erkennbar und damit nicht eindeutig Shawn zuzuordnen.

Seit ihrem gemeinsamen Song "Señorita" zeigen sich die beiden Musiker nun auch außerhalb gefühlsbetonter Musikvideos vertrauter denn je. Über ihr Privatleben möchte die "Havana"-Interpretin in der Öffentlichkeit jedoch nicht im Detail sprechen und kein eindeutiges Statement zu ihrer Beziehung abgeben. "Die Liebe ist für mich das Allerheiligste. Ich möchte immer das Gefühl haben, dass die Liebe zwischen mir und dieser Person ist und niemals jemand anderem gehört", stellte die 22-Jährige kürzlich in einem Interview klar.

Getty Images Camila Cabello bei ELLE in New York City

MEGA Shawn Mendes und Camila Cabello im Juli 2019 in Miami

Getty Images Camila Cabello beim "Power of Young Hollywood"-Event in Los Angeles

