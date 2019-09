Seit Montagabend ist Love Island zurück auf den Fernsehbildschirmen! In der ersten Folge der dritten Staffel trafen die liebeshungrigen Inselbewohner erstmals aufeinander und taten sich direkt zu Couples zusammen. Gar nicht so einfach, denn einige der Herren hatten ihre Augen auf dieselben Frauen geworfen. Bei Melissa flossen deshalb gleich mal die ersten Tränen. Die emotionale Auftakt-Episode der Kuppelshow zog die Zuschauer in ihren Bann – mit einem soliden Quoten-Start!

Wie DWDL berichtet, schalteten durchschnittlich 890.000 Zuschauer in das Flirt-Format ein. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag demnach bei guten 6,8 Prozent – und das, obwohl RTL II zur Primetime gegen harte TV-Konkurrenz kämpfte: Parallel lief ein EM-Qualispiel der deutschen Fußballnationalmannschaft. Tatsächlich war das TV-Format schon mal besser in eine neue Staffel gestartet. Die erste Episode von 2018 hatte dem Sender damals fast acht Prozent Marktanteil der relevanten Zielgruppe eingebracht.

Die Fans lassen sich vom Mitfiebern ohnehin nicht abhalten. Eine Erneuerung dürfte diese besonders freuen: Die Flirt-Show dauert dieses Mal doppelt so lang wie die beiden vorherigen Staffeln – demnach wird "Love Island" ganze vier Wochen über die Bildschirme flimmern.

"Love Island" ab Montag, 10. September 2018, ab 20:15 Uhr bei RTL II, danach dienstags bis sonntags ab 22:15 Uhr

Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe, RTL II Danilo und Melissa, "Love Island"-Kandidaten 2019

Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe, RTL II Dennis, Samira, Danilo, Denise, Mischa, Ricarda, Yasin, Lisa, Erik und Melissa

Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe, RTL II Asena und Dijana, "Love Island"-Nachzüglerinnen

