Die Schlagzeilen um Katie Price (41) wollen einfach kein Ende nehmen! Erst kürzlich überraschte das Busenwunder mit der Nachricht, dass die Beziehung mit ihrem Verlobten Kris Boyson zu Ende ging. Wenige Tage später wurde Katie bereits bei einer wilden Partynacht mit ihrer neuen Flamme Charles Drury erwischt – und ließ für die feuchtfröhliche Feierei sogar einen Gerichtstermin sausen. Jetzt sollen sich die beiden erneut durch die britischen Clubs getrieben haben und die betrunkene Fünffach-Mama sogar aus einer Diskothek geflogen sein.

"Katie war drei Stunden lang in dem Club, hat getanzt und Drinks bestellt. Dann war sie wie gelähmt, total betrunken und hat gelallt", berichtet ein Besucher gegenüber Mail Online. Nachdem man die 41-Jährige offenbar der Bar verwiesen hatte, soll sie laut Augenzeugen sogar einen anderen Gast attackiert haben. Das Model habe den Kopf einer Frau gepackt und sich dabei auf dramatische Art und Weise über den Rauswurf aufgeregt.

Ihr neuer Lover soll den ganzen Abend an ihrer Seite gewesen und ebenfalls negativ aufgefallen sein. "Charles war aggressiv und total kindisch. Er war übertrieben beschützend", stellt ein Partygänger klar. Das seine Ex nun mit dem 22-Jährigen durch die Bars zieht, scheint Kris unterdessen gar nicht zu gefallen. Wie das Magazin ebenfalls berichtet, sei der aufgrund Katies neuer Beziehung nämlich am Boden zerstört.

Instagram / charlesdrury1 Katie Price' neuer Freund Charles Drury

Instagram / officialkatieprice Katie Price

Instagram / krisboyson Kris Boyson und Katie Price

