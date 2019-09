Bei Abigail und ihrem Jonas liegt nach wie vor ganz viel Liebe in der Luft! Bereits während ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel 2018 lobte die YouTuberin ihren festen Freund in den höchsten Tönen. Obwohl er seine Partnerin unterstützte, wo er nur konnte, plagte die Düsseldorferin im karibischen Paradies immer wieder die Sehnsucht nach ihm. Längere Zeit getrennt voneinander mussten die Turteltauben seit Abigails GNTM-Exit aber nicht mehr sein – im Gegenteil: Nach fünf Jahren stehen sich die beiden näher als je zuvor!

Auf Instagram postete die Schönheit vor Kurzem ein Pärchen-Pic, auf dem ihr der Blondschopf beherzt einen Kuss auf die Wange drückt. Abigail hingegen strahlt überglücklich in die Kameralinse, während sie ihre Luftballons umklammert. Es gibt nämlich Grund zu feiern: Das Couple ist bereits seit fünf Jahren zusammen! "Ich freue mich auf viele weitere Stunden, Tage, Wochen und Jahre, die ich mit dir noch Seite an Seite erleben darf. Danke für alles, Jonas, ich liebe dich", lautet ihre süße Botschaft an ihren Herzbuben.

Ihre 143.000 Follower auf der Foto- und Videoplattform verzückt die Beauty immer wieder mit Schnappschüssen des Duos. "Ich liebe dich mit meinem gesamten Hintern. Ich würde ja 'Herz' sagen, aber mein Hintern ist größer", kommentierte Abigail eine Momentaufnahme, die die beiden beim Kuscheln am Strand zeigt.

Instagram / abigailodm Abigail, GNTM-Kandidatin 2018

Instagram / abigailodm YouTuberin Abigail und ihr Freund Jonas , April 2019

Instagram / abigailodm Ex-GNTM-Kandidatin Abigail und ihr Freund Jonas im September 2019

