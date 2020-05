Viele Fans dürften Abigail von ihrer Zeit bei der Castingshow Germany's next Topmodel kennen, dort nahm sie an der 13. Staffel teil. Doch schon zuvor war sie bei YouTube und auf anderen Social-Media-Plattformen keine Unbekannte. Ihre Fans wunderten sich zuletzt aber, da es auf den Profilen der Beauty recht ruhig geworden ist. Jetzt klärte Abigail endlich auf und berichtete im Internet über ihre OP: Die Beauty hat sich kürzlich die Brüste operieren lassen!

"Ich wurde am vergangenen Freitag operiert, und zwar hatte ich eine Brustverkleinerung", informierte Abigail ihre Fans in ihrer Instagram-Story über den medizinischen Eingriff und ihren aktuellen Zustand: "Mir geht es erstaunlicherweise sehr, sehr gut." Trotzdem müsse sie sich jetzt erst mal schonen und ausruhen. Dem scheint aber nichts im Weg zu stehen, denn besonders über die Fürsorge ihres langjährigen Freundes schwärmte sie: "Jonas hat sich in den letzten Tagen wirklich sehr gut um mich gekümmert." Den genauen Beweggrund für den chirurgischen Eingriff verriet die hübsche Influencerin allerdings nicht.

Nicht nur zahlreiche Fans meldeten sich bei Abigail, auch einige GNTM-Girls nahmen sich die Zeit, um ihr eine gute Besserung zu wünschen. "Abi, du bist so mutig. Ich hoffe, es geht dir gut", schrieb Klaudia Giez (23) zu dem Post. Auch Jennifer Michalczyk (25) sprach dem Netz-Star gut zu: "Sehr mutiger Schritt, meine Liebe! Ich hoffe und denke mal, dass das die beste Entscheidung war, die du für dich treffen konntest."

Instagram / abigailodm Abigail, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / abigailodm Abigail, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / abigailodm Abigail, Ex-GNTM-Kandidatin



