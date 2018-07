Ihre Beziehung kann einiges durchstehen! Seit über drei Jahren sind die YouTuberin Abigail und ihr Schatz Jonas ein Paar. Schon während ihrer Teilnahme an der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel konnte das Nachwuchsmodel auf die Unterstützung ihres Liebsten zählen – und immer noch kennt Jonas' Support keine Grenzen. Im Promiflash-Interview bei dem NYX Face Award in Berlin erzählt die ehemalige Castingshow-Kandidatin eine besonders süße Anekdote: "Mein Freund unterstützt mich, wo er nur kann, wirklich. Auch heute Morgen. Ich war wieder Last Minute und er hat mir geholfen, meinen Koffer zu packen, er weiß schon ganz genau, was rein muss."

