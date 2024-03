Ex-GNTM-Girl Abigail Odoom will als Sängerin durchstarten!

Abigail Odoom hat große Pläne! 2018 versuchte die YouTuberin den Titel Germany's Next Topmodel zu ergattern. Doch jetzt möchte sie als Sängerin durchstarten. Bereits am 22. März erscheint ihre erste Single "Mit Dir", die sie unter dem Künstlernamen Nuama veröffentlicht. Im Interview mit Promiflash verrät sie: "Der Song ist spontan entstanden." Sie habe sich kein bestimmtes Thema vorgenommen, sondern sich das Playback angehört, woraufhin ihr Melodien und ein paar Wörter eingefallen seien. Sie wollte aber auch keinen klassischen Liebes-Song machen, sondern auch schwierigere Themen, wie in ihrem Fall Bindungsangst, behandeln. Irgendwann soll auch ein Album folgen: "Das ganz große Ziel ist natürlich, mit meiner Community in einer Riesen-Halle zu stehen. Wir singen alle meine Lieder."

Abigail habe schon als Kleinkind immer wieder mit ihrer Schwester zusammen gesungen. "Ich mache eigentlich schon immer Musik. Ich war in der Grundschule im Chor, auf dem Gymnasium war ich im Chor, ich war in der Abi-Band", zählt die Influencerin auf. Die Texte für ihre Lieder schreibt sie übrigens selbst und auf Deutsch: "Auf Deutsch kann ich natürlich viel besser texten, Metaphern einbauen, mich vom Inneren besser ausdrücken."

Mit der Musik beginnt für den Social-Media-Star ein neues Kapitel – deswegen auch der neue Name. "Ich habe die ganze Zeit überlegt: Bleibe ich Abigail? Klar, darunter kennt mich jeder in Deutschland, aber es wurde wirklich, seitdem ich Person des öffentlichen Lebens bin, so oft falsch geschrieben", erklärt die 26-Jährige. Daher habe sie sich dazu entschlossen, für ihren Auftritt als Sängerin einen anderen Namen zu verwenden: "Ich habe vier Namen und dann überlegt, ob ich meinen zweiten Vornamen nehme oder ob ich vielleicht meinen zweiten Nachnamen nehme und habe mich dann für meinen zweiten Nachnamen entschieden." Außerdem sei es schön, irgendwo für immer so zu heißen – da sie bald heiratet, werde sie ihren bisherigen Nachnamen schließlich ablegen.

Anzeige

Instagram / abigailodm Abigail, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / abigailodm Abigail Odoom und ihr Verlobter Jonas

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de