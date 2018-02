Eine Belastung für die junge Liebe? Bei Germany's next Topmodel will Abigail (20) ihren Traum wahr machen: Sie möchte als Model durchstarten. So ganz ohne Hindernisse verläuft ihr Weg zum Ruhm allerdings nicht. Die erste Folge von Heidi Klums (44) Castingshow hat die Düsseldorferin zwar überstanden – dafür plagt sie im karibischen Paradies die Sehnsucht nach ihrem Freund!