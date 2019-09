Heute Abend gibt es endlich Frischfleisch für die weiblichen Love Island-Singles! Mit Model Amin Elkach zieht ein echter Leckerbissen in die Liebesvilla ein. Das dürfte vor allem die verzweifelten Kandidatinnen Lisa und Melissa freuen, denn die haben unter den bisherigen Teilnehmern noch keinen passenden Deckel gefunden. Amin kennt man bereits aus der Kuppelsendung Temptation Island. Wie finden es die Promiflash-Fans, dass der 28-Jährige nun erneut sein Glück im TV versucht?

Die Promiflash-Leser sind sich noch nicht so sicher, was sie von dem Muskelmann halten sollen. In einer Umfrage (Stand 11. September, 19:30 Uhr) freuen sich nur knapp 39 Prozent (427 Stimmen) zu sehen, wie Amin die Villa ordentlich aufmischt. 61 Prozent (657 Stimmen) stehen seinem Einzug allerdings skeptisch gegenüber – wirklich sexy finden sie ihn nämlich nicht.

Amin ist es aber sicherlich schnuppe, was die Zuschauer von ihm erwarten oder denken – denn er ist es schon gewohnt, auf den ersten Blick oft falsch eingeschätzt zu werden: "Ich bin ein offener, extrovertierter Mensch mit einem großen Herzen. Vom Aussehen her schätzen mich die meisten Menschen als einen harten Kerl ein, doch innerlich bin ich sehr emotional", erklärte er im Interview mit RTL II. Ob eine der "Love Island"-Mädels es wohl schafft, seine harte Schale zu knacken?

“Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”: ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert "Love Island"-Kandidat Amin auf einem Quad

TVNOW / Sergio del Amo Amin, "Temptation Island"-Muskelmann

Instagram / amin_elkach Model Amin Elkach im August 2019

