Große Trauer in der internationalen Alternative-Musik-Szene: Ein echtes Urgestein ist von uns gegangen. Der amerikanische Singer-Songwriter Daniel Johnston ist gestorben. Der in Sacramento geborene Musiker ist gerade einmal 58 Jahren geworden. Der Vollblutkünstler veröffentlichte über 20 Alben, darunter "1990" und "Artistic Vice". Vor allem für seine emotionalen Liebeslieder wie zum Beispiel "True Love Will Find You In The End" begeisterten seine Fans weltweit. Jetzt hat Daniel sein letztes Lied gesungen.

Sein Manager Dick Johnston verriet gegenüber dem US-Onlinemagazin The Wrap, dass sein Klient am 10. September 2019 aufgrund eines Herzinfarkts verstorben sei. Daniel hatte schon länger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er wurde vor einiger Zeit mit Schizophrenie und bipolarer Störung diagnostiziert, verbrachte einige Aufenthalte in psychiatrischen Anstalten. Zuletzt arbeitete der Sänger an seinem neuen Album "If". Ob dieses nun posthum veröffentlicht wird, ist bis dato noch nicht bekannt.

2005 erschien eine bewegende Dokumentation über den exzentrischen Sänger. Sie trägt den Titel "The Devil and Daniel Johnston". Der Film behandelt unter anderem die Probleme des Sängers mit manischer Depression und Schizophrenie.

Getty Images Daniel Johnston, Singer-Songwriter

Getty Images Daniel Johnston bei dem Le Printemps De Bourges Rock Pop Festival



