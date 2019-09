In der Love Island-Villa wird es langsam aber sicher ernst! Seit Montagabend flimmert das beliebte TV-Format wieder über die Bildschirme. In der dritten Staffel suchen aktuell sieben heiße Single-Ladys und sechs flirtwillige Jungs nach der großen Liebe. Doch für eine der Damen ist schon heute Abend Schluss mit Party, Sonne und Kuppelei – denn der erste Exit des Jahres steht an!

In einer Pressemeldung vom Mittag kündigte RTL II den Showdown bereits an: Wie schon in der vergangenen Episode angekündigt, findet eine Paarungszeremonie statt – und bei der sind die Mädels klar in der Überzahl! Welche Beauty wohl schon heute die Koffer packen muss? Derzeit sind nur Denise und Samira offiziell ohne Partner – gut möglich also, dass es eine der beiden trifft!

Besonders Samira dürfte Gefahr laufen, in der ersten Entscheidung gehen zu müssen: Nach einem Date mit Neuankömmling Amin hatte es mächtig Streit mit ihrem Knutsch-Genossen Yasin gegeben. Ob der Lockenkopf deswegen nun die Villa verlassen muss? Was denkt ihr? Stimmt unten ab.

„Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“: ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

Magdalena Possert Denise, "Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Samira, "Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Yasin, Samira und Amin im "Love Island"-Schlafzimmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de