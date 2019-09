Hayden Panettiere (30) hat offenbar einen neuen Freund! Vor einigen Monaten wurde bekannt: Die Beziehung der Schauspielerin mit Brian Hickerson ist offenbar gescheitert. Nachdem ihr Ex-Partner im Mai ihr gegenüber sogar handgreiflich geworden sein soll, hatte die Blondine den Schlussstrich gezogen. Nun wurde Hayden mit einem neuen Mann an ihrer Seite erwischt – und dabei handelt es sich tatsächlich um Brians Bruder Zach.

Auf Paparazzi-Pics, die jetzt von Daily Mail veröffentlicht wurden, bummeln die beiden Turteltauben Händchen haltend durch die New Yorker Straßen. Im lässigen Look mit Jeans-Jacke und Sneakers geht der Film-Star neben seiner neuen Flamme her. Ihrem Lächeln nach zu urteilen ist Hayden gerade wieder mega-happy. Und auch ihre Familie dürfte über bei diesem Anblick mehr als glücklich sein. Bis vor Kurzem wurde noch angezweifelt, dass sich die 29-Jährige wirklich von Brian getrennt habe.

"Aus irgendeinem Grund setzt sie diese Beziehung fort, aber sie hat ihr nichts gebracht, außer sie herunterzuziehen. Es ist eine traurige Situation", erklärte ein Freund im Sommer gegenüber People. Ihre Liebsten sollen sich bereits große Sorgen um die junge Mutter gemacht haben – und sich gewünscht haben, dass Hayden dem wegen der Prügel-Attacke angeklagten Brian endlich den Laufpass geben würde.

MEGA Brian Hickerson und Hayden Panettiere

PGpg7/©2013 RAMEY PHOTO/ MEGA Hayden Panettiere, Schauspielerin

MEGA Hayden Panettiere und Brian Hickerson im August 2018

