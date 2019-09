Dieses TV-Aus brach viele Fan-Herzen! Im vergangenen November gab die ARD bekannt, dass die Kultserie Lindenstraße nach 34 Jahren eingestellt wird. Die Dreharbeiten laufen noch bis Ende dieses Jahres. Die letzte Folge soll dann im März 2020 über die Bildschirme flimmern und hält offenbar die eine oder andere Überraschung für die Zuschauer bereit: Möglicherweise dürfen sie sich auf ein Wiedersehen mit Christian Kahrmann (47) freuen.

Eigentlich kam seine Figur Benny Beimer schon 1995 bei einem Busunglück in der Serie ums Leben. Doch laut Bild-Informationen soll es im Finale zu einem Comeback kommen. Wie die Produzenten dieses in die Story einbauen wollen, ist aktuell nicht bekannt. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht und auch Christian wollte sich auf Anfrage nicht zu den Spekulationen äußern. Allerdings hatte der Schauspieler schon in der Vergangenheit betont, dass er einer "Lindenstraße"-Rückkehr nicht abgeneigt wäre. "Wenn es einen Relaunch geben sollte, dann komme ich als Benny Beimer zurück – unter der Dusche", witzelte er 2018 in einem Interview.

Ein anderes Comeback ist dagegen schon in trockenen Tüchern – und zwar das von Willi Herren (44). Der TV-Star kündigte bereits im Juli an, dass er demnächst noch einmal als Oliver Klatt für die "Lindenstraße" vor der Kamera stehen werde. "Darüber habe ich mich so gefreut, dass ich Pipi in den Augen hatte", schwärmte der 44-Jährige.

United Archives GmbH Nina Vorbrodt und Christian Kahrmann bei "Lindenstraße", 1988

Anzeige

Coldrey,James / Actionpress Christian Kahrmann bei der Premiere von "James Bond: Spectre" in Berlin 2015

Anzeige

ActionPress Willi Herren, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de