Jetzt ist es amtlich! 15 Jahre lang war Willi Herren (44) in seiner Rolle als Oliver Klatt fester Bestandteil der Lindenstraße – 2007 stieg er allerdings aus. Vor einigen Monaten dann kursierten Gerüchte um eine mögliche Rückkehr des Schauspielers, wurden jedoch von der für das Format zuständigen PR-Agentur dementiert. Nun scheint aber festzustehen: Die Fans dürfen sich auf Willis Comeback freuen!

Im Gespräch mit Goldene Kamera verkündete der 43-Jährige jetzt, dass er tatsächlich noch einmal für die Serie vor der Kamera stehen wird. Dabei unterstrich der Darsteller auch, wie viel ihm seine Rückkehr bedeutet: "Darüber habe ich mich so gefreut, dass ich Pipi in den Augen hatte. Meine Drehtage stehen schon fest, und das Ganze ist jetzt fix. Deshalb darf ich nun darüber reden", freute sich der gebürtige Kölner. Wann genau er wieder in dem Format auftauchen wird, verriet Willi noch nicht. Fest steht jedoch, dass die Produktion der Lindenstraße eingestellt wird und die letzte Folge wohl im März 2020 ausgestrahlt werden soll – allzu lange dürfte es also nicht dauern, bis der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer wieder als Oliver Klatt im TV zu sehen sein wird.

Neben der "Lindenstraße" steht für Willi in Kürze aber auch noch ein anderes TV-Projekt auf dem Programm: Zusammen mit seiner Ehefrau Jasmin wird er an der diesjährigen Ausgabe von Das Sommerhaus der Stars teilnehmen. Die erste Folge des beliebten Reality-Formats wird bereits am 23. Juli ausgestrahlt.

P.Hoffmann/WENN.com Willi Herren bei der Eröffnung des Megaparks 2019

ActionPress / GEORGE Willi Herren in seiner "Lindenstraße"-Rolle Oliver Klatt

ActionPress Willi Herren und Jasmin Jenewein im Jahr 2018

