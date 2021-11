Christian Kahrmann (49) macht eine unglaublich harte Zeit durch. Anfang des Jahres erkrankte der Schauspieler an dem Coronavirus. Da die Erkrankung einen eher schweren Verlauf nahm, wurde er ins künstliche Koma versetzt. Als der Lindenstraße-Star aus diesem wieder erwachte, erreichten ihn furchtbare Nachrichten: Die Erkrankung hat seinen Vater das Leben gekostet. Nur wenig später starb auch seine Mutter an Krebs. Diese schrecklichen Schicksalsschläge versucht Christian jetzt zu verarbeiten: Doch an Normalität könne er gerade noch nicht denken.

17 Tage lag Christian im Koma, bis sich die Ärzte dazu entschieden, den 49-Jährigen wieder zurückzuholen. Im RTL-Interview wirkte der TV-Darsteller von den Ereignissen noch sichtlich berührt, die Atmung fiel ihm immer noch schwer. "Das ist für mich nicht greifbar, es ist nicht verarbeitet", sprach Christian über das Koma und seine Eltern, die kurz nacheinander gestorben sind. Mit der gleichen Diagnose lagen Vater und Sohn gleichzeitig ohne voneinander zu wissen im Krankenhaus. Christian überlebte, sein Vater nicht. "Ich hätte mich nur gerne von ihm verabschiedet", sprach er, während ihm die Stimme wegbrach.

Die körperlichen und psychischen Auswirkungen der vergangenen Monate haben ihm viel abverlangt und zerren an ihm. "Ich möchte, dass wieder Normalität in mein Leben eintritt, ich möchte wieder arbeiten und mich an Dingen erfreuen, Lebensfreude spüren", wünschte sich Christian sehnlichst. Was seine Situation nicht verbessert: Im Netz bekommt der Schauspieler schlimme Hassnachrichten. Ihm wird vorgeworfen, an dem Tod seiner Eltern schuld zu sein. Außerdem soll er sich seine Erkrankung gänzlich ausgedacht haben. Für Christian sind diese Reaktionen absolut unverständlich. "Es ist perfide", betonte er.

