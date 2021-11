Bei Unbreakable – Wir machen Dich stark! krachte es gleich doppelt! Christian Kahrmann (49) und Jasmin Tawil (39) stellen sich zurzeit in dem TV-Experiment ihren größten Ängsten. Beide kamen bereits an ihre Grenzen und enthüllten sehr private Erfahrungen: Der einstige Lindenstraße-Darsteller ist seit seiner Zeit im Koma körperlich stark geschwächt. Die ehemalige GZSZ-Darstellerin kämpft in der Show gegen ihre Bindungsangst und ihr schwieriges Verhältnis zu Männern. Nun gerieten Christian und Jasmin heftig aneinander.

Nach einer emotionalen Aussprache am Lagerfeuer empfahl die anwesende Psychologin, dass alle das Erlebte noch mal aufarbeiten sollen. Christian fragte daraufhin: "Bis wann?" und löste damit ein leises Lachen in der Gruppe aus. Jasmin erwiderte schmunzelnd: "Der Papa Christian wieder". Diese Situation führte zu einem Wortgefecht. "Warum sagst du so was immer? 'Papa' Das ist doch so unpassend. [...] Willst du mich provozieren oder was?", fragte der 49-Jährige Jasmin wütend. Die verstand jedoch gar nicht das Problem. Sie erklärte, dass sie es nur "süß" gemeint habe und entschuldigte sich knapp.

Doch dabei blieb es nicht. Der Streit führte dazu, dass die beiden auf eine Situation vom Vorabend zu sprechen kamen. In dieser hatte Jasmin ein Handtuch am Esstisch getragen, was Christian ziemlich übel aufstieß. Im Nachhinein machte Jasmin diese Aktion ganz schön wütend. "Du hast dich überhaupt nicht einzumischen, in welcher Hinsicht ich hier angezogen bin [...] Das ist meine Sache [...] Unverschämtheit", klagte sie am Lagerfeuer. Am nächsten Tag reflektieren beide die jeweiligen Situationen und vertrugen sich wieder.

RTL / Matea Smolcic Die "Unbreakable"-Kandidaten 2021

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil, Schauspielerin

Unbreakable – Wir machen Dich stark!, RTL Christian Kahrmann bei "Unbreakable – Wir machen Dich stark!"

