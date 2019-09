Für diese Love Island-Lady ist nach nur vier Folgen Schluss! Erst am vergangenen Montag flimmerte die erste Episode der diesjährigen Inselbelegschaft über die Fernsehschirme und startete direkt mit einem Knall: Nach der ersten Nacht in der Liebesvilla rückten die beiden Granaten Dijana Cvijetic und Asena Neuhoff nach und mischten die bereits anwesenden Kandidaten ordentlich auf. Für eine der beiden ist die Reise aber nun vorbei: Die ehemalige Miss Universe Switzerland muss ihr Poolhandtuch werfen!

In der vierten Episode kam es endlich wieder zu einer Paarungszeremonie. Mit dem gestrigen Neuankömmling Amin Elkach durften einmal mehr die Jungs entscheiden, welche Dame sie an ihrer Seite wissen möchten. Am Ende standen nur noch Dijana und Samira für den attraktiven Yasin zur Auswahl. Trotz einiger Auseinandersetzungen entschied sich das Model aber für seine gelockte Herzdame – und Dijana war somit raus!

Diese anderen Paare haben sich in der Zeremonie gefunden: Granatosaurus Rex Amin wählte die lustige Denise Bröhl. Brandschutzmonteur Mischa Mayer blieb bei seiner Ricarda Raatz. Der sportliche Erik Richter-Alten hat sich offenbar von den Kuppelversuchen seiner Jungs beeinflussen lassen – er machte Lisa zu seiner besseren Hälfte. Italiener Danilo Cristilli blieb beim Altbewährten und sprach Asena Neuhoffs Namen aus. Die Entscheidung von Weltenbummler Dennis Glanz dürfte die Zuschauer am meisten überraschen: Statt seine einstige Partnerin Dijana zu wählen, entschied er sich für die süße Melissa.

RTL II / Magdalena Possert Dijana und Samira vor den anderen Islandern

RTL II / Magdalena Possert Yasin und Samira, "Love Island"-Couple

RTL II / Magdalena Possert Denise und Amin, "Love Island"-Couple

RTL II / Magdalena Possert Mischa und Ricarda, "Love Island"-Couple 2019

RTL II / Magdalena Possert Erik und Lisa, "Love Island"-Couple

RTL II / Magdalena Possert Danilo und Asena, "Love Island"-Couple

RTL II / Magdalena Possert Dennis und Melissa, "Love Island"-Couple



