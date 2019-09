Haben diese beiden Love Island-Singles Traumpaar-Potenzial? Am Montag bezogen Erik und Lisa die Villa auf Mallorca und seitdem lief es für die beiden in Sachen Flirten ziemlich bescheiden. Die Blondine hatte sich zunächst für Model Yasin entschieden, der aber kurz darauf schon mit Samira anbandelte. Der Astro-Physiker wiederum verpartnerte sich mit der zierlichen Melissa, die aber leider so gar kein Interesse an ihm hat. Das brachte die Islander auf eine Idee: Sie wollen Erik und Lisa verkuppeln – aber passen die beiden überhaupt zusammen?

Yasin und Insel-Kumpel Danilo versuchen sich als Gehilfen Amors und raten sowohl Erik als auch Lisa, einmal aufeinander zuzugehen. "Die ist nicht oberflächlich. Ihr beide werdet so geile Gespräche haben, aber das braucht ein bisschen Zeit", motivierte Yasin den Blondschopf. Der fasste sich daraufhin tatsächlich ein Herz und versuchte sein Glück bei der 22-Jährigen. Doch so richtig wollen die Funken einfach nicht sprühen und so zieht Erik ein ernüchterndes Fazit: "Sie ist supernett und ich mag sie sehr gerne, aber das wird nichts."

Wirft der Casanova die Flinte vielleicht zu früh ins Korn? Immerhin kennt er Lisa erst seit ein paar Tagen. Allerdings wird anhand seiner Vorstellungen einer Traumpartnerin deutlich: Lisa wäre nicht unbedingt das perfekte Match für ihn. Im Vorfeld der Dreharbeiten betonte der 22-Jährige, dass er auf direkte Frauen steht – in dieser Hinsicht entspricht die schüchterne Kellnerin also nicht seinem Beuteschema. Außerdem sei ihm wichtig, dass seine Liebste sportlich aktiv ist. Bisher zeigte die Beauty aber kein großes Interesse an den Fitnessgeräten der Villa. Zu guter Letzt hat Erik eine Vorliebe für Latinas – rein optisch dürfte die Blondine also auch nicht sein Typ sein. Was meint ihr: Würden Lisa und Erik ein gutes Paar abgeben? Stimmt ab!

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Yasin, Danilo und Erik bei "Love Island"

RTL II / Magdalena Possert Lisa, Danilo und Asena bei "Love Island"

Instagram / erik.rial Erik, Teilnehmer bei "Love Island" 2019

