Ab jetzt müssen die Love Island-Fans auf die bissigen Kommentare von Christoph Kröger (28) verzichten! In den vergangenen Staffeln wurde der Off-Sprecher selbst zum heimlichen Star der Kuppelshow. Keine dumme Bemerkung oder peinliche Situation, für die Christoph nicht einen passenden sarkastischen Kommentar rausgehauen hätte. Seit Montag turteln in der dritten Staffel des Trash-Formats wieder liebeshungrige Singles, was das Zeug hält – allerdings mit einer neuen Sprecherstimme untermalt. Warum ist Christoph in diesem Jahr nicht bei "Love Island" dabei?

Vielen Zuschauern ist der Wechsel der Off-Stimme sofort aufgefallen. Immerhin hat der 28-Jährige unter den Fans schon einen gewissen Kultstatus erlangt. In seiner Instagram-Story macht der Radiomoderator deshalb klar, was es mit seinem Show-Aus auf sich hat: "Viele haben gefragt, warum ich dieses Jahr nicht bei 'Love Island' spreche. Mit RTL2 ist alles gut. Das liegt an einem anderen Projekt, also ist alles cool."

Tatsächlich müssen die Fans gar nicht mehr lange ohne Christophs Stimme auskommen. Schon in der kommenden Woche geht sein neues Projekt an den Start: "Am Montag nach 'Love Island' direkt 'Wild im Wald'. Das wird maximal albern, das sollte man vielleicht vorher sagen. Lasst euch überraschen."

Instagram / chrrkr Ex-"Love Island"-Sprecher Christoph Kröger

Anzeige

Instagram / chrrkr Christoph Kröger, TV-Sprecher

Anzeige

Instagram / chrrkr Ex-"Love Island"-Sprecher Christoph Kröger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de