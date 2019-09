Evelyn Weigert teilt ihr Glück mit der Welt! Bereits im Juli hatte die Blondine auf ihrem Social-Media-Kanal die freudige Botschaft verkündet: Sie wird Mama! Mit einem Foto bewies das TV-Gesicht, dass ihr Bauch auch schon eine ganz schöne Wölbung bekommen hat – also muss die Blondine dieses kleine Geheimnis relativ lange für sich behalten haben. Doch jetzt ist wohl Schluss mit Verstecken – die Moderatorin hielt ihre Kugel jetzt auch auf dem Red Carpet ganz stolz in die Kamera!

Am Donnerstag lief Evelyn mit Kollegin Melissa Khalaj (30) über einen roten Teppich in Berlin. Strahlend zeigte sich die künftige Mutter in einem schwarzen Oberteil mit Rock und Schuhen in Schlangen-Optik. Melissa hingegen widmete ihren Hosenanzug einem anderen Tier: Im Zebra-Muster und mit schwarzen Sandaletten durfte auch die 30-Jährige mal den Babybauch anfassen.

Seit ihrer Nachwuchs-Verkündung im Netz hält der ehemalige "Himmel oder Hölle"-Star seine Fans immer wieder mit Schnappschüssen über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden. Auch einen Tipp an andere werdende Mütter hatte sie vor Kurzem parat: "Der Flop Flop [...] eignet sich gut für 'Wasserfuss'", teilte sie mit den anderen Usern.

