Endlich gibt sie neue Details über die Geburt ihrer Tochter preis. Evelyn Weigert wurde vor wenigen Wochen zum zweiten Mal Mutter. Die Moderation und ihr Ehemann Alexander hießen eine weitere Tochter in der Familie willkommen. Zwar behielt die Blondine die Baby-News vorerst für sich, teilte aber inzwischen schon ein süßes Stillfoto mit ihren beiden Kids im Netz. Und nun legt sie nach: Evelyn berichtet ausführlich über die Geburt ihres Babys.

"Ich musste zum zweiten Mal eingeleitet werden – meine Kinder finden es anscheinend sehr schön, in mir zu wohnen", witzelt Evelyn auf ihrer Instagram-Seite. Zunächst habe die Hochschwangere im Krankenhaus eine sogenannte Eipolösung bekommen – und daraufhin seien die Wehen auch schon losgegangen. Bis sich der Muttermund geöffnet hat, sei die Stimmung "super" gewesen und Evelyn habe sich eine Pizza bestellt. Und dann? "Der Muttermund hat sich schön geöffnet, dann habe ich eine PDA bekommen", erklärt die Zweifach-Mama. Die sogenannte Periduralanästhesie wird übrigens zur Schmerzreduktion angelegt.

Schmerzfrei war die Geburt trotz PDA allerdings noch lange nicht! "Eine Geburt tut immer weh und ist einfach das Krasseste, was man so erleben kann", fasst Evelyn ihre Erfahrung zusammen. Im Großen und Ganzen habe diese Art der Geburt für die Blondine aber "sehr gut funktioniert". Seelisch dazu beigetragen haben zudem ihre "liebste Freundin", die ihr als Ärztin zur Seite stand und die "bezaubernde Hebamme", die Evelyn in der Schwangerschaft begleitet hatte.

