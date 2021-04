Evelyn Weigert gibt ein Babybauch-Update! Nachdem die Moderatorin im Dezember 2019 ihren Mann Alexander geheiratet hatte, begrüßte sie wenige Wochen später ihr erstes Kind namens Philippa auf der Welt. Anfang März verkündete die Podcasterin dann die frohe Nachricht, dass sie erneut Nachwuchs erwartet. Ihr kleines Töchterchen darf sich also bald über ein Geschwisterchen freuen. Ihre Schwangerschaft hielt Evelyn bisher allerdings eher privat und teilte nur selten Schnappschüsse von sich: Doch nun gewährte sie ihren Fans einen Blick auf ihre neuen Rundungen!

Auf Instagram postete die Mutter jetzt ein Spiegel-Selfie von sich, auf dem sie stolz ihre Körpermitte in Szene setzt. "Rummsmurmel 2021", betitelte Evelyn den Beitrag. Unter dem Post verriet sie ihrer Community auch, dass sie sich momentan in der 22. Schwangerschaftswoche befindet. Bei ihrer Fangemeinde kommt die seltene Momentaufnahme super an. "Wow! Wahnsinniger Glow", schwärmte nur eine von zahlreichen Userinnen.

Zuletzt hatte die 31-Jährige ihre Follower allerdings ziemlich verwirrt: Anfang April hatte sie ein Schwarz-Weiß-Bild gepostet, auf dem sie ein Baby im Arm hält. Dabei fragten sich einige Fans, ob der Nachwuchs der Podcasterin inzwischen schon da sei. Für die Mehrheit ihrer Community war aber schnell klar, dass Evelyn nur ein Erinnerungsfoto der kleinen Philippa geteilt hatte.

