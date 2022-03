Evelyn Weigert (32) im Baby-Talk! Die deutsche Moderatorin kann nicht nur eine erfolgreiche TV-Karriere aufweisen. Auch im Privatleben scheint es bei ihr super zu laufen. Mit ihrem Mann Alexander begrüßte sie bereits zwei Kinder auf der Welt. Gegenüber Promiflash verriet sie, dass der Alltag als Mama von zwei Töchtern nicht immer einfach sei. Aber kann sich Evelyn dennoch weiteren Nachwuchs vorstellen?

"Ich glaube, ich habe noch nicht ganz abgeschlossen. Also ich möchte jetzt auf jeden Fall mal eine Pause machen, aber ich würde ein drittes Kind nicht ausschließen", erzählte Evelyn nun ehrlich im Interview mit Promiflash. Ihre Rasselbande scheint für die 32-Jährige das Allerwichtigste zu sein. "Ich bin einfach voll der Familienmensch und feier das richtig ab, mit den Kindern abzuhängen, und finde das richtig schön", führte sie aus.

Wie genau so ein Tag mit ihren beiden Kindern aussieht, schildert Evelyn regelmäßig in ihrem eigenen Podcast "Hoppe Hoppe Scheitern". Der Name lässt bereits erahnen: Der TV-Star thematisiert darin nicht nur die schönen Seiten ihrer Mutterrolle. Evelyn betonte nämlich in einem weiteren Gespräch mit Promiflash, dass es völlig normal sei, zu scheitern und überfordert zu sein.

Instagram / evelynweigert Evelyn Weigert mit ihrem Mann Alexander und ihren Kindern

Instagram / evelynweigert Evelyn Weigert im Mai 2021

Instagram / evelynweigert Evelyn Weigert mit ihrer Familie, Januar 2022

