Evelyn Weigert gibt Einblicke in ihren Mama-Alltag! Anfang September verkündete die TV-Moderatorin die Geburt ihres zweiten Babys. Seither sind die Blondine und ihr Mann Alexander stolze Eltern von zwei Töchtern. Sich von nun an um ein Neugeborenes und zusätzlich auch noch um die fast zweijährige Philippa zu kümmern, kann allerdings extrem stressig sein. Im Netz postete Evelyn nun ein süßes Stillfoto mit ihren beiden Kids.

In einem Instagram-Post zeigte die 31-Jährige nun, wie ihr Leben als frischgebackene Zweifach-Mama häufig aussieht. Während Evelyn auf dem Bett sitzt und ihr jüngstes Familienmitglied stillt, turnt ihre Erstgeborene auf dem Rücken der TV-Bekanntheit. Zeit für eine entspannte Dusche bleibt bei diesem Alltag wohl nicht. "Und was geht bei euch so? Voll schön, wenn man auch mal ungeduscht geliebt wird", scherzte die gebürtige Regensburgerin zu dem Foto.

Diesen Stress kennt auch Til Schweigers (57) Ex-Freundin Svenja Holtmann. Im August brachte sie ihr zweites Kind zur Welt. "Duschen kann ich nur um fünf oder 23 Uhr", schrieb das Model in der Kommentarspalte. Moderatorin Nina Moghaddam (40) hingegen schwärmte von dem Schnappschuss: "Tolles Bild! Das ist Liebe!"

Instagram / evelynweigert Evelyn Weigert mit ihrem Mann Alexander und ihren Kindern

Instagram / evelynweigert Evelyn Weigert mit ihren beiden Kindern

Instagram / svenjaholtmann Svenja Holtmann

