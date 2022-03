Evelyn Weigert (32) will niemandem eine heile Welt vorspielen! Ende 2019 wurde die Moderatorin zum ersten Mal Mutter und hieß mit ihrem Mann Alexander Töchterchen Philippa willkommen. Zwei Jahre später folgte dann auch schon ihr zweites Baby – wieder ein kleines Mädchen. Dass es im Mama-Alltag nicht immer allzu glamourös zugeht, zeigt sie offen im Netz. Mit Promiflash sprach Evelyn nun ehrlich über die Höhen und Tiefen ihres Lebens mit zwei Kindern.

"So sehr man seine Kinder über alles liebt und so geil es ist, Eltern zu sein – das ist ja klar – aber es ist manchmal auch richtig hart und man kommt voll an seine Grenzen", räumte die 32-Jährige im Promiflash-Interview ein. Dass daran aber nichts verwerflich ist, will sie unter anderem in ihrem Podcast "Hoppe Hoppe Scheitern" klar machen und anderen Eltern Mut zusprechen. "Ich finde es ganz wichtig zu kommunizieren, dass es kein Grund ist, sich seltsam zu fühlen", betonte sie.

Immerhin sei es mit Kindern ein ständiges Auf und Ab. "Ich glaube, darauf muss man sich vorbereiten und sagen, es ist eben nur eine Phase und irgendwann werden die Kinder älter", fasste Evelyn zusammen. Zwar würde man dann vor anderen Herausforderungen stehen, doch Probleme, über die man sich derzeit den Kopf zerbricht, seien dann nicht mehr aktuell.

Instagram / evelynweigert Evelyn Weigert mit ihrem Mann Alexander und ihren Kindern

Instagram / evelynweigert Evelyn Weigert mit ihren beiden Kindern

Instagram / evelynweigert Evelyn Weigert mit ihrer Tochter

