Erneut feierte Rihanna (31) mit ihren Gästen einen glamourösen Diamond Ball! Die US-Sängerin lud vergangenen Donnerstag bereits zum fünften Mal zu ihrer Charity-Veranstaltung nach New York ein. Die Erlöse kommen der von ihr gegründeten Clara-Lionel-Stiftung zugute, die sich weltweit für die Verbesserung der Lebensqualität junger Menschen einsetzt und Bildungs- und Notfallprogramme finanziert. Zu diesem Anlass griffen ihre prominenten Gäste tief in ihre Fashion-Schatztruhen – und brachten einige atemberaubende Outfits zum Vorschein!

Während die Gastgeberin selbst in einem schwarzen, hochgeschlossenen Samtkleid von Givenchy erschien, setzten andere VIPs auf einen ordentlichen Wow-Effekt: So begeisterte Rapperin Cardi B (26) an der Seite ihres Mannes Offset (27) in einer wallenden Robe in Rosa, während Schauspielerin Paula Patton (43) in einem mit goldenen Stickereien bestückten, schwarzen Kleid zum Blickfang wurde. Model Kelly Gale (24) trug ein eng anliegendes, teils transparentes Dress mit hohem Beinschlitz und passendem Statement-Make-up.

Doch vor allem ein weibliches Körperteil schien bei dem Event im Vordergrund zu stehen. So trumpften etwa Laufstegschönheit Karlie Kloss (27) und Sängerin Normani Kordei mit einem fast bauchnabeltiefen Dekolleté auf, während andere Promi-Damen noch mehr wagten: Die Models Cindy Bruna (24) und Ebonee Davis erschienen in durchsichtigen Kleidern – mit nichts darunter! Bei G-Eazys Freundin Yasmin Wijnaldum (21) schien der Nippelblitzer hingegen eher unbeabsichtigt passiert zu sein, als sie neben dem Rapper für die Kameras posierte.

Getty Images Sängerin Rihanna

Getty Images Offset und Cardi B beim Diamond Ball 2019

Getty Images Karlie Kloss beim Diamond Ball 2019

Collage: Cindy Bruna beim Diamond Ball 2019

Collage: Getty Images Ebonee Davis beim Diamond Ball 2019

Collage: Getty Images Yasmin Wijnaldum und G-Eazy beim Diamond Ball 2019



