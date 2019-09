Was für putzige Geburtstagszeilen von der Verlobten! Vor mehr als einem Jahr fand Schwiegertochter gesucht-Star Ingo (29) in seiner Annika die große Liebe. Doch nicht nur der sympathischen Brillenträger hat tiefe Gefühle – auch seine rothaarige Freundin ist hin und weg von ihrem Partner. Annika war es auch, die Ingo vor wenigen Wochen einen Heiratsantrag machte – ganz romantisch mit Teelichtern und Sekt. Wie sehr sie Ingo liebt, zeigt Annika aktuell auch mit einem Netz-Post zu seinem Geburtstag!

Am heutigen Donnerstag feiert der Ex-Kuppelshow-Kandidat seinen 29. Ehrentag. Auf Facebook gratuliert ihm Annika total rührend – und macht ihm zeitgleich eine putzige Liebeserklärung: "Du bist der tollste Mann, den ich mir an meiner Seite vorstellen kann. Ich liebe dich so unendlich doll, mein Schatz, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Alles, alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag", lauten ihre Zeilen.

Ob die beiden ihre Liebe vielleicht schon bald mit Nachwuchs krönen wollen? "Ja, wir wollen Kinder, definitiv. Ich sage mal so, wenn es passiert, dann passiert es", offenbarte Annika im Interview mit Promiflash. Aktuell werden sich die Gedanken des Paares aber wohl eher um die Planung ihrer anstehenden Hochzeit drehen.

Facebook / Ingo und Annika Fanpage Annika und Ingo im Urlaub

Facebook / Ingo "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo und seine Annika

Facebook / Ingo Annika, Ingos Partnerin

