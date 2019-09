Zwischen Kim (38) und Kourtney Kardashian (40) fliegen bei Keeping up with the Kardashians so richtig die Fetzen! Die Reality-TV-Stars liegen sich in ihrer Show häufiger mal in den Haaren, meistens entspannt sich die Situation nach einer kurzen Zickerei aber wieder. Jetzt scheint ein Streit der beiden allerdings extrem zu eskalieren: Kim bezeichnet Kourtney sogar als "H*re" – und das alles wegen Kourtneys Kleidung!

In einem Trailer zur kommenden Keeping up with the Kardashians-Folge kann man den üblen Zoff zwischen den beiden ältesten Kardashian-Jenner-Schwestern bereits sehen. Kim ist sich sicher, dass die Dreifach-Mama ihren Style kopiert. Außerdem findet sie die Kleider, die Kourtney möglicherweise zu ihrem 40. Geburtstag tragen möchte, alle einfach "scheußlich". Dieser Mini-Streit schaukelt sich in den kommenden Tagen immer weiter hoch – und der Ton zwischen den Schwestern wird aggressiver. Irgendwann fragt Kourt die 38-Jährige: "Du gehst wieder zur Schule, um Anwältin zu werden und die Welt zu retten, und dann hast du solche Probleme?" Kims wütende Antwort? "Du verdammte, pseudo-humanitäre H*re. Ich mache etwas für die Welt und du tust den ganzen Tag nur so."

Schon in der vergangenen Staffel ging es zwischen den TV-Stars ziemlich heiß her. Damals hatte Kourtney das Gefühl gehabt, dass ihre jüngeren Schwestern nur auf ihr rumhacken würden. Könnt ihr verstehen, dass Kim und Kourtney sich so gezofft haben? Stimmt ab!

Kevork Djansezian/ Getty Images Kim Kardashian West und Kourtney Kardashian bei einer Filmpremiere in Hollywood

Splash News Kourtney und Kim Kardashian als VS-Models

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian bei der amfAR-Gala in New York

