Die Liebe zu Gott war stärker: Nicole Weider hatte bereits mit 17 Jahren eine vielversprechende Model-Karriere gestartet – unter anderem war sie sogar für das Unterwäsche-Label Victoria's Secret tätig. Doch all das gab sie auf, als sie das wahre Gesicht der Model-Branche zu sehen bekam. Sie entschied sich, ihre Karriere an den Nagel zu hängen, um zu ihrem christlichen Glauben zu finden.

“Ich habe festgestellt, dass die Modeindustrie nicht so war, wie sie immer dargestellt wird. Ich wurde wie ein Objekt behandelt”, erklärte Nicole am Montag in der Sendung "Fox & Friends". “Das hat meinem Selbstbewusstsein geschadet und es hat wehgetan. Ich merkte, dass ich mehr mit meinem Leben anfangen und mich nicht nur auf mein Äußeres konzentrieren wollte.” Ein Freund habe ihr in dieser Zeit von Jesus erzählt und seit sie sich dem christlichen Glauben verschrieben habe, seien ihr viele gute Dinge passiert.

Das ehemalige Model produziert jetzt christliche Filme – erst vor Kurzem ist der Streifen “Catching Faith 2” erschienen, für den Nicole zugleich als Produzentin und Schauspielerin tätig war. Kommerziellen Erfolg hat das Projekt aber eher weniger: Er ist nicht im Kino angelaufen, sondern wird im US-Supermarkt Walmart und auf verschiedenen Streaming-Portalen angeboten. “Das Land braucht mehr wertvolle Botschaften und traditionelle Familienwerte, weil es so viele verletzende Werke gibt, die nicht inspirierend sind”, erklärte Nicole in Bezug auf ihren Film.

Getty Images Nicole Weider

Anzeige

Getty Images Nicole Weider im Jahr 2014

Anzeige

Getty Images Nicole Weider

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de