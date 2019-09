Wird auch Hailee Steinfeld (22) bald zur Superheldin? In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass Geschichten aus dem Marvel-Universum beim Kinopublikum wahnsinnig gut ankommen. Auch darum spielen immer mehr erfolgreiche Hollywood-Stars wie Chris Hemsworth (36), Scarlett Johansson (34) und Mark Ruffalo (51) in den teuer produzierten Superhelden-Filmen mit. In diese beeindruckende Liga der Marvel-Stars soll sich anscheinend auch Transformers-Darstellerin Hailee bald einreihen dürfen!

Es geht um eine Marvel-Serie, die auf dem Streaming-Service Disney+ laufen soll und sich um den Superhelden Hawkeye aka Clint Barton (gespielt von Jeremy Renner, 48) dreht. Hailee soll laut Variety die weibliche Heldin Kate Bishop spielen, die in die Fußstapfen von Hawkeye tritt, ein Angebot für die Serienrolle sei der 22-Jährigen bereits vorgelegt worden. Der Charakter ist Teil der sogenannten Young Avengers. Sollte Hailee es annehmen, wäre es erst die zweite Serien-Hauptrolle in ihrer Karriere – aber schon der zweite Job für Marvel, nachdem sie im Animationsfilm Spiderman: A New Universe eine Sprechrolle hatte.

Bisher spielte sie vor allem in Filmen wie "True Grit" oder Pitch Perfect mit. Die erste Rolle der beliebten Kino-Darstellerin in einer TV-Show ist aktuell die der Emily Dickinson, die sie in der Serie "Dickinson" verkörpert, die bald bei dem Streamingdienst von Apple erscheinen wird.

Defrance/SplashNews.com Travis Knight, Hailee Steinfeld und John Cena beim "Bumblebee"-Fanscreening in Berlin

WENN Jeremy Renner am Set von "Avengers: Age of Ultron"

Getty Images Hailee Steinfeld bei den MTV Video Music Awards 2019

