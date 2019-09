Er sorgt mit Hits wie "Stay With Me" für Ohrwürmer – und für Schlagzeilen! Denn Sam Smith (27) interessiert sich nicht für traditionelle Geschlechterrollen. In seinem Video zu "How Do You Sleep" umgibt sich der 27-jährige Brite mit einer Gruppe halb nackter Tänzer, die statt typischer Boyband-Moves eine gefühlvolle Choreografie hinlegen. Jetzt wurde bekannt, dass Sam auch mit der Bezeichnung "er" nicht viel anfangen kann.

Wie die The Sun berichtet, hat Sam seine Familie und Freunde darum gebeten, ihn nicht mit klassisch männlichen Ausdrücken zu bezeichnen. Der vierfache Grammy-Gewinner hatte zuvor auf Twitter dem Radio-Moderator James Barr dafür gedankt, dass er von Sam nicht als "er", sondern im Plural als "sie" ("they") gesprochen und damit dessen beide Identitäten gewürdigt habe. Im März hatte der Musiker sich als non-binär geoutet, also als eine Person, die sich weder nur dem weiblichen noch ausschließlich dem männlichen Geschlecht zugehörig fühlt.

Überlegungen, sich einer Geschlechtsumwandlung zu unterziehen, habe er verworfen, weil er zwischen beiden Geschlechtern wandle. Bei seinem Outing habe viel Angst mitgespielt, gab Sam damals zu. Immerhin gehöre er nun ganz offiziell einer Minderheit an. Umso mutiger von dem Musiktalent, den Schritt in die Öffentlichkeit zu wagen! Radio-Moderator James hat mit seinem besonnenen Umgang mit dem Thema gezeigt, wie es funktionieren kann.

Getty Images Sam Smith, Sänger

Getty Images Sam Smith beim Lollapalooza in Sao Paulo 2019

Getty Images Sam Smith bei einem Auftritt im Madison Square Garden

