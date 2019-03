Möchte er eine Frau werden? Sam Smith (26) steht schon lange offen zu seiner Homosexualität und zeigte sich im Oktober 2017 auch zum ersten Mal turtelnd mit seinem damaligen Freund Brandon Flynn (25). Kurz darauf überraschte der Schmusesänger seine Fans dann mit der Nachricht, dass er sich nicht nur wie ein Mann, sondern auch wie eine Frau fühle. In einem Interview offenbarte Sam jetzt: Auch an eine Geschlechtsumwandlung habe er bereits gedacht!

In einem offenen Gespräch mit Jameela Jamil (33), der Gründerin der “I Weigh”-Bewegung, gewährte Sam einen tiefen Einblick in seine intimsten Gedanken. “Du identifizierst dich nicht mit einem Geschlecht. Du bist einfach du. Du bist deine eigene, besondere Kreation”, versuchte der 26-Jährige seine Geschlechtsidentität zu erklären. “Ich hatte schon immer einen kleinen Krieg in meinem Körper und in meinem Geist”, fügte er hinzu. Der Oscar-Preisträger “denke manchmal wie eine Frau” – deshalb habe er auch schon öfter über eine Geschlechtsumwandlung nachgedacht und tue dies manchmal noch immer. Dennoch glaube er nicht, dass er sich diesem Eingriff jemals unterziehen werde.

Seine Geschlechtsidentität war nicht das einzige Thema, das Sam in dem Interview auf den Tisch brachte. Er sprach auch über seinen lebenslangen Kampf mit seinem eigenen Körperideal und verriet, dass er im Alter von zwölf Jahren eine Fettabsaugung hatte.

Kevin Winter / Getty Images Sänger Sam Smith auf der Bühne

Anzeige

Dimitrios Kambouris/ Getty Images Sam Smith bei den Grammy Awards 2018

Anzeige

Alexander Koerner/Getty Images Sam Smith bei der Bambi-Verleihung in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de