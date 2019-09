Wird Riccardo Simonetti selbst bald vor den Traualtar treten? Der Influencer stand an diesem Wochenende nicht nur einfach auf der Gästeliste von Novalanaloves Hochzeit, sondern gehörte auch zu den Brautjungfern. Auf Ibiza heiratete die Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Farina Opoku heißt, ihren Verlobten DJ Yeezy in einem traumhaften Spitzenkleid. Als die Braut zu späterer Stunde bei der Feier traditionell ihren Blumenstrauß in die Menge der Unverheirateten warf, fiel dieser in Riccardos Hände!

In seiner Instagram-Story teilte er Samstagnacht ein kurzes Video von der Hochzeitsparty. Darin reckt das Netz-Sternchen das eroberte Pflanzenbündel in die Höhe und kann sich ein Grinsen nicht verkneifen. "Natürlich habe ich ihn gefangen. Single und fabelhaft", kommentierte der Influencer den Clip. Dem Brauch zufolge müsste also nun der 26-Jährige als Nächstes unter die Haube kommen.

"Worte können nicht beschreiben, wie glücklich ich bin, diesen Tag mit dir zu feiern", schwärmte Riccardo von der Zeremonie. Doch nicht nur der gebürtige Bayer sorgte für einen Promi-Faktor: So erhielten auch Model Bonnie Strange (33), Fashion-Bloggerin Caro Daur (24) und YouTuberin Sofia Ghasab eine Einladung des DJ-Influencer-Paars.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und Novalanalove

Getty Images Riccardo Simonetti 2019 in Düsseldorf

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange bei der Hochzeit von Novalanalove

