Novalanalove und DJ Yeezy haben geheiratet – und das schon zum zweiten Mal! Nach ihrer standesamtlichen Trauung im vergangenen Dezember besiegelte das Paar seine Liebe nun noch einmal mit einer romantischen Zeremonie auf Ibiza. Vor Familie und Freunden gab Farina Opoku, wie die Instagram-Beauty mit bürgerlichem Namen heißt, ihrem Partner am Samstag das Jawort. Mit dabei waren auch einige ihrer Influencer-Kollegen.

Webstar Riccardo Simonetti teilte auf Instagram ein Foto, auf dem er mit Novalanalove um die Wette strahlt. "Worte können nicht beschreiben, wie glücklich ich bin, diesen Tag mit dir zu feiern. Herzliche Glückwünsche an die schönste Braut", schrieb er zu dem Schnappschuss. Außerdem fühle sich der 26-Jährige besonders geehrt, die Rolle als eine der Brautjungfern übernommen haben zu dürfen.

Model Bonnie Strange (33) war ebenfalls unter den Gästen und war beim Anblick von Novalanalove in ihrer traumhaften Spitzenrobe hin und weg. In ihrer Instagram-Story teilte sie den Moment, in dem die Beauty zum Altar schritt – ihr Kommentar: "Ich sterbe." Außerdem stießen Fashion-Bloggerin Caro Daur (24) und YouTuberin Sofia Ghasab auf das Glück des Ehepaares an.

Instagram / carodaur Caro Daur und Riccardo Simonetti auf der Hochzeit von Novalanalove

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange bei der Hochzeit von Novalanalove

Instagram / sofiaghasabofficial Novalanalove und Sofia Ghasab

