Gestern war es endlich so weit: Novalanalove ist zum zweiten Mal vor den Traualtar geschritten! In diesem Jahr hatte die Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Farina Opoku heißt, bekannt gegeben, dass sie ihrem Mann Dj Yeezy wieder das Jawort geben wolle. Nach einer intimen Zeremonie im vergangenen Dezember, haute das Paar ordentlich auf die Pauke: Auf Ibiza, in einem Traumkleid und mit jeder Menge berühmten Gästen heiratete die Designerin erneut.

Auf der sonnigen Urlaubsinsel Ibiza wurde es heute für Farina und ihren Liebsten ernst: Die Braut trug ein romantisches Spitzenkleid mit XXL-Ausschnitt und einem goldenen Kopfschmuck. Der Bräutigam an ihrer Seite erstrahlte ebenfalls ganz in Weiß – nur eine Ansteck-Rose in hellem Rosa sorgte für einen dezenten Farbtupfer. Mit diesen Outfits heben sie sich deutlich von ihrem ersten Liebesspektakel ab, damals trug sie ein kurzes Kleid und der Musiker einen dunkelblauen Anzug.

Die Gästeliste der Bloggerin und ihres Liebsten war umfangreich: Ebenfalls in Weiß erschienen unter anderem Riccardo Simonetti, Bonnie Strange (33) und Caro Daur (24) und mussten sich vermutlich das eine oder andere Tränchen wegwischen, als Farinas Papa sie zu ihrem Ehemann führte. "Worte können nicht beschreiben, wie glücklich ich darüber bin, diesen Tag mit dir feiern zu können!", kommentierte Riccardo ein Foto von sich mit der Braut.

