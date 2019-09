Die Leidenschaft für Social Media liegt offenbar in der Familie! Bislang kennt man Christin Kaeber vor allem als große Schwester von Ex-Bachelor-Girl Liz Kaeber (27). Das könnte sich schon bald ändern. Die Polizistin ist Kandidatin der neuen Show "Survivor", die ab dem 16. September über die Bildschirme flimmern wird. Schon vor dem Staffelstart hat Christin eine ordentliche Fanbase am Start – denn im Netz ist die Blondine längst keine Unbekannte mehr.

Wirft man einen Blick auf den Instagram-Account der Abenteuerin, wird klar, dass sie bereits ein kleiner Social-Media-Star ist. Über 72.000 Abonnenten folgen ihr – eine beachtliche Zahl für Christin, die bislang nicht in der Öffentlichkeit stand. Scrollt man durch den Feed der 30-Jährigen, findet man vor allem Urlaubsschnappschüsse und Fashion-Posts, die bei den Usern offensichtlich großen Anklang finden.

Ob sich Christin wohl ein bisschen von ihrer Schwester inspirieren lassen hat? Immerhin gehört Liz zu den erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands. Über 700.000 Fans haben das Profil der 27-Jährigen abonniert und verfolgen dort das Leben der ehemaligen Kuppelshow-Teilnehmerin.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber

Anzeige

Instagram / christinkaeber Liz und Christin Kaeber in Berlin, November 2018

Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz und Christin Kaeber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de