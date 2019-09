Faisal Kawusi (28) ist bitter enttäuscht! Eigentlich sollte der Comedian am heutigen Sonntag beim "ZDF-Fernsehgarten" performen. Doch am Freitag wurde der Gig kurzfristig gecancelt. Faisal selbst konnte die Entscheidung überhaupt nicht verstehen, glaubte aber, dass der heiß diskutierte Auftritt seines Kollegen Luke Mockridge (30) der Grund war. Nun meldete sich der Sender zu Wort und stellte klar, was wirklich hinter der Absage steckt.

Da war Faisal wohl auf der falschen Fährte! Auf Promiflash-Anfrage erklärte das ZDF: "Am Donnerstag wurde der Fernsehgarten-Redaktion der Text für den Auftritt von Faisal Kawusi vom Management zugeschickt. Nach Einschätzung der Redaktion ist dieser inhaltlich für ein Familienprogramm am Sonntagvormittag nicht geeignet." Daher habe man Faisals Auftritt am Freitag bei dessen Management abgesagt. Lukes Fernsehgarten-Skandal scheint damit also nichts zu tun zu haben.

Mittlerweile ist auch klar, was es mit Lukes fragwürdiger Aktion auf sich hatte. Für seine neue Sendung "Luke! Die Greatnightshow" hatte er sich vor seiner Fernsehgarten-Performance von Kindern beraten lassen. Sie hatten die Witze ausgesucht, die beim Publikum und der Moderatorin Andrea Kiewel (54) für fragende Gesichter und wütende Reaktionen sorgten.

ActionPress/ Dirk Zengel Luke Mockridge bei seinem Auftritt im "ZDF-Fernsehgarten"

Anzeige

gbrci / Future Image Faisal Kawusi 2018

Anzeige

Christoph Hardt / Actionpress Luke Mockridge bei "LUKE! Die Greatnightshow"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de