Das gab es noch nie bei Wer wird Millionär?! In 20 Jahren Show-Geschichte haben Kult-Moderator Günther Jauch (63) und seine Zuschauer bereits so manchen außergewöhnlichen Kandidaten zu Gesicht bekommen. Doch Nele Pöllmitz stach mit ihrer Performance am Montagabend nun ganz besonders hervor: Die gelernte Revisorin tanzt privat nämlich gerne an der Stange – und stellte ihre Fähigkeiten doch glatt während der Sendung im Studio unter Beweis!

Dafür hatte es lediglich einen kleinen Schubser von Jauch gebraucht. Nachdem die TV-Legende keck gefragt hatte, ob Nele ihm nicht "eine Kostprobe ihres Könnens" zeigen könne, schwang die Heilbronnerin sich tatsächlich an die Poledance-Stange, die das "Wer wird Millionär?"-Team schon bereitgestellt hatte. Die Beauty legte sich während der sexy Vorführung sichtbar ins Zeug und präsentierte sogar komplizierte Kopfüber-Figuren! Für diesen Einsatz erntete sie eine Menge Beifall seitens des Studio-Publikums und Moderator – wobei Letzterer sich scherzhaft beschwerte, dass die Show unterhaltsamer gewesen wäre, wenn sie währenddessen geschwiegen hätte, statt die Vorteile der Sportart aufzuzählen.

Auch auf Twitter bekam Nele Zuspruch für die heiße Tanzeinlage. "Endlich passiert mal was Aufregendes bei 'Wer wird Millionär?'" und "Wow, sie hat's echt drauf! Toll, dass sie sich das traut", freuten sich zwei Nutzer während der Sendung. Neben der wohl einmaligen Erfahrung konnte die Hobby-Tänzerin am Ende auch 16.000 Euro mit nach Hause nehmen, die sie in ein eigenes Haus stecken möchte.

TVNOW / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär"

Anzeige

TVNOW / Frank Hempel Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator

Anzeige

TVNOW / Frank Hempe "Wer wird Millionär?"-Kandidatin Nele Pöllmitz

Anzeige

Was sagt ihr zu Neles Poledance-Einlage bei "Wer wird Millionär?"? Total genial! Ganz schön daneben... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de