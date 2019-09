Kim Kardashian (38) leidet seit längerer Zeit schon an der Hautkrankheit Schuppenflechte. In der Öffentlichkeit geht die Vierfach-Mama sehr offen mit dem Thema um und zeigt sich ihren Fans auch ungeschminkt. Nun kursierte aber schon seit einer Weile das Gerücht um eine weitere mögliche Krankheit der 38-Jährigen: die rheumatische Erkrankung Lupus. Jetzt sorgt eine neue Folge von Keeping up with the Kardashians endlich für Klarheit: Kim leidet nicht an Lupus!

Schon in der Vorschau zur neuen Staffel des Reality-Formats war in Ausschnitten zu sehen, wie die TV-Berühmtheit beim Arzt sitzt. Nachdem Kim wochenlang an heftigen Gelenkschmerzen gelitten hatte, wurden bei einem Test Lupus-Antikörper in ihrem Blut festgestellt. Deshalb musste die Netz-Ikone erneut in die Praxis, um eine Ultraschalluntersuchung durchführen zu lassen. Das Ergebnis zeigt, dass Kim nicht an Lupus leidet. Stattdessen ihr Arzt der vierfachen Mutter mit: "Sie haben weder Lupus noch rheumatoide Arthritis. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um Psoriasis-Arthritis [...]."

Sollte der ärztliche Verdacht sich bestätigen, wird Kims Arthritis durch ihre Hautkrankheit verursacht – aufgrund ihrer Schuppenflechte kommt es immer wieder zu Entzündungen. Kim war jedenfalls sichtbar erleichtert darüber, dass der Mediziner Lupus ausschließen konnte. "Ich bin so froh, dass es nur Schuppenflechte-Arthritis ist. Der Schmerz kommt und geht, aber das kriege ich hin und es hält mich nicht weiter auf", meinte sie.

SIPA PRESS / ActionPress Kim Kardashian, Reality-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian auf Costa Rica

